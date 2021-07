(ANSA) – ROMA, 27 LUG – “Per riprendere la scuola in presenza

per tutti, senza più dover ricorrere alla Dad, la percentuale di

riempimento dei mezzi pubblici dovrà salire all’80%”. Sono i

calcoli che fa il presidente della Conferenza delle Regioni

Massimiliano Fedriga in un’intervista al ‘Corriere della sera’,

citando studi recenti. Fedriga fa riferimento anche ai sistemi

per abbassare il rischio di contagio sui bus: “Stiamo varando un

piano che prevede di installare impianti di aerazione sui mezzi

come quelli che ci sono oggi sui treni. È un filtraggio

sicuramente utile: non annulla il rischio, ma aiuta”.

Servirà la vaccinazione obbligatoria dei docenti per partire in

sicurezza? “Qui da noi non è necessaria – afferma il presidente

del Friuli-Venezia Giulia – abbiamo praticamente il 100% dei

vaccinati tra insegnanti e personale Ata. Bisognerà vedere se

qualche Regione ha particolari sofferenze, e decidere come agire

in quei casi, eventualmente”.

Sul tema vaccini, Fedriga afferma che “il Paese deve essere

accompagnato per uscire una volta per tutte dall’emergenza

trovando soluzioni condivise, non radicalizzando e

ideologizzando tutto”. Lo ha detto a Salvini? “Salvini è stato

criticato dai no vax perché si è vaccinato come da chi dice che

servirebbero i vaccini obbligatori, questo succede a chi cerca

una mediazione”. (ANSA).



Fonte Ansa.it