(ANSA) – ROMA, 25 AGO – Per riaprire le scuole in

sicurezza un aiuto può arrivare dalla matematica e dai dati di

incidenza del Covid-19. Usando i dati delle infezioni a livello

locale e una semplice equazione, i ricercatori dell’università

della California di San Francisco sono riusciti a stimare il

numero di studenti infetti che potrebbero trovarsi in una

classe, scoprendo che la percentuale di bambini positivi

asintomatici riflette il numero dei casi locali confermati nella

popolazione generale.

Nello studio pubblicato sulla rivista Jama Pediatrics, gli

studiosi hanno tracciato la presenza del nuovo coronavirus

attraverso i test fatti a 33.000 bambini in 28 ospedali di 25

regioni americane, per operazioni chirurgiche o altre terapie

non collegate al virus. In questo modo hanno visto che 250

bambini erano positivi ma asintomatici, pari allo 0,65% di tutti

i pazienti pediatrici testati, cioè 1 su 155, con variazioni che

vanno dallo 0% al 2,2% a seconda della regione. I dati sono

stati poi confrontati per ogni ospedale con i casi confermati

settimanalmente. “C’è una relazione lineare tra la prevalenza

delle infezioni da nuovo coronavirus nei bambini asintomatici e

i casi della popolazione generale”, commenta Dylan K. Chan,

coordinatore dello studio. “Una regione che nella popolazione

generale ha un tasso di Covid-19 doppio rispetto a un’altra

regione, avrà anche un tasso doppio di infezioni asintomatiche

nei bambini”, continua. Ad esempio sulla base dei dati di agosto

di San Francisco, la stima degli asintomatici pediatrici è

dell’1,1%. Quindi, in una classe di 11 studenti in quella città,

ci sarebbe, secondo i ricercatori, un 11% di possibilità di

avere ameno uno studente positivo asintomatico, il 22% in una di

22 studenti e del 30% in una di 33. Secondo Chan questa formula

può essere usata per calcolare il rischio che un bambino

positivo asintomatico sia in una classe. (ANSA).



