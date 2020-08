I comportamenti sedentari sono in aumento in Europa. Il numero di adulti europei che trascorrono più di quattro ore e mezza seduti al giorno è aumentato dell’8% tra il 2002 e il 2017. Lo rileva uno studio dell’Università Università Re Juan Carlos, in Spagna, pubblicato su BMC Public Health. Il team di ricercatori ha utilizzato i dati di un sondaggio su 96.004 adulti in tutta l’Unione europea per studiare i cambiamenti nei livelli di sedentarietà. Dall’analisi dei risultati e’ emerso che nel 2002 la percentuale di adulti sedentari per più di quattro ore e mezza al giorno era del 49,3%, mentre nel 2017 raggiungeva il 54,3%. Tra il 2002 e il 2017 la percentuale di adulti sedentari è aumentata del 3,9% in Spagna, del 7,4% in Germania, del 17,8% in Francia e del 22,5% in Gran Bretagna.

Per esaminare il comportamento sedentario negli adulti, gli autori hanno analizzato i dati raccolti nel 2002, 2005, 2013 e 2017 come parte di quattro distinte indagini speciali Eurobarometro dell’Ue relative allo sport e all’attività fisica.

Durante i sondaggi, i partecipanti hanno completato un questionario valutando quante ore in una giornata media trascorrevano facendo attività fisica o seduti. L’età media di chi ha preso parte agli studi era di 50 anni.Gli autori hanno scoperto che proporzioni simili di giovani e anziani erano sedentari durante l’intero periodo di studio, sebbene in media la proporzione di adulti sedentari fosse leggermente più alta tra i giovani. La fascia di età con il maggior aumento dell’inattività fisica entro il periodo preso in esame è risultata quella dei 35-44 anni, con un aumento del 15,3% del numero di persone sedentarie. A livello di differenze tra i generi, in generale il 52,2% degli uomini era classificabile come sedentario, rispetto al 49,5% delle donne, una tendenza rilevata ad esempio anche in Italia. (ANSA).



