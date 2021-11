(ANSA) – ROMA, 03 NOV – “È legge, finalmente. Appena

approvato all’unanimità in sede deliberante in commissione il

testo unico su malattie rare. Un aiuto concreto ai pazienti e

alle loro famiglie e un esempio di buona politica. Ora bisogna

attuare le normative in tutte le regioni, mettere a sistema

l’esistente , aggiornare il piano per le malattie e rare ogni

tre anni. Il testo é un nuovo inizio, la giustezza di un

Servizio Sanitario si misura da come trattiamo le malattie rare.

Oggi è una buona giornata”. Lo dice la presidente della

commissione Igiene e Sanità di Palazzo Madama Annamaria Parente.

(ANSA).



Fonte Ansa.it