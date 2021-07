(ANSA) – ROMA, 29 LUG – Il 70% delle diagnosi cliniche nasce

da informazioni che derivano dalle analisi da laboratorio ma il

3% dell’intera spesa pubblica in sanità è dato a questo settore.

Sono questi i dati diffusi dalla Sibioc, la Società italiana di

biochimica clinica e biologia molecolare clinica, durante una

diretta Facebook organizzata dalla stessa società.

Il Pnrr, il Piano nazionale di ripresa e resilienza, “evidenzia

la necessità di puntare sulla medicina del territorio” ma “diventa necessario assicurare una governance da parte dei

professionisti di laboratorio per garantire l’affidabilità dei

risultati ovunque questi siano effettuati”. sottolinea Laura

Sciacovelli, presidente nazionale della Sibioc.

“Lo stato di emergenza dovuto al Covid-19 ha evidenziato che la

politica di risparmio delle risorse, soprattutto umane, ha messo

in grosse difficoltà il sistema sanitario – aggiunge –

Nell’ultimo anno e mezzo contraddistinto dalla pandemia il

laboratorio ha avuto un ruolo centrale per la diagnosi ed il

follow-up della malattia e i professionisti di laboratorio hanno

dato grande prova di responsabilizzazione nel far fronte alle

nuove esigenze. Il numero degli esami di laboratorio, anche

quando molti reparti ospedalieri sono stati convertiti in ‘reparti Covid’, per la gestione dei pazienti affetti dalla

malattia, e molti ricoveri non urgenti sono stati rimandati, non

è mai significativamente diminuito”. (ANSA).



