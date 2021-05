(ANSA) – ROMA, 10 MAG – Se comprare, spesso qualunque cosa

capiti, vi fa sentire meglio ma questa sensazione di benessere

e’ di breve duratura perché subentrano forti sentimenti di

vergogna, senso di colpa e imbarazzo, siete probabilmente ‘vittime’ della sindrome da shopping o shopping compulsivo. Il

fenomeno degli acquisti eccessivi o incontrollati in forma seria è descritto in ambito clinico da più di un secolo, ma ad oggi

non esiste una diagnosi formalmente accettata per il disturbo,

nonostante sia un problema altamente diffuso, invalidante e in

crescita che contribuisce al consumo eccessivo e ai debiti. Un “punto di svolta” per la ricerca in quest’area, che può fornire

un trampolino di lancio per trattamenti e migliori processi

diagnostici in futuro, potrebbe essere dato da un nuovo studio

guidato dalla Flinders University, pubblicato sul Journal of

Behavioral Addictions. Per la prima volta, infatti, esperti

internazionali di psicologia hanno costruito ‘un’ossatura’ per

diagnosticare il disturbo da shopping compulsivo, un aiuto

promettente per le persone che faticano a gestire il proprio

comportamento di spesa. Le nuove linee guida, confermano che

acquisti compulsivi ed eccessivi possono essere così gravi da

costituire un disturbo, offrendo a ricercatori e medici nuove

opportunità per sviluppare interventi più mirati per questa

condizione debilitante.

“In oltre 20 anni, da quando ho iniziato a indagare sugli

acquisti eccessivi- evidenzia il professor Mike Kyrios, che ha

guidato lo studio- c’è stata un’assenza di criteri diagnostici

comunemente concordati che ha ostacolato la gravità percepita

del problema, così come gli sforzi di fare ricerca e di

conseguenza lo sviluppo di trattamenti basati sull’evidenza”.

Ciò sarà ora possibile secondo l’esperto con i principali

esperti mondiali che concordano i criteri diagnostici per il

disturbo. Nello studio, sono stati consultati 138 esperti

internazionali (ricercatori e medici) di 35 paesi per sviluppare

un consenso sui criteri diagnostici proposti. (ANSA).



