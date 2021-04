(ANSA) – ROMA, 08 APR – Si apre una nuova strada per il

trattamento del melanoma e di altre forme di tumore. Gli

studiosi dell’Università del Colorado hanno infatti scoperto un

particolare complesso intracellulare che porta alla crescita e

alla formazione del cancro. Si chiama Nlpr3 e, inibendolo, i

ricercatori hanno notato che possono ridurre l’infiammazione e

la conseguente espansione del tumore.

Secondo il lavoro, pubblicato sulla rivista scientifica Pnas,

Nlpr3 promuove l’infiammazione inducendo la maturazione e il

rilascio di interleuchina-1-beta, una citochina che causa

l’infiammazione come parte della normale risposta immunitaria

all’infezione. Nel cancro, tuttavia, proprio l’infiammazione può

causare la crescita e la diffusione dei tumori.

Gli studiosi stanno analizzando il ruolo di un inibitore, il

dapansutrile, che in alcuni studi clinici ha dimostrato di

essere efficace già per il trattamento della gotta e delle

malattie cardiache e che è attualmente in fase di test anche per

la cura della Covid-19. I ricercatori sul cancro della stanno

ora cercando di scoprire se questo inibitore può essere

utilizzato con successo nei pazienti con melanoma più

resistenti. (ANSA).



Fonte Ansa.it

