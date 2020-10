Al via il 21 Congresso Nazionale della Sidp che si è aperto oggi con entusiasmo e, in modalità online, proseguirà domani per poi riprendere nelle giornate dell’8-9-10 ottobre prossimi. La sede degli studi televisivi SIdP quella di Firenze presso il Palazzo dei Congressi. Due canali televisivi disponibili per gli iscritti, Igienisti, Odontoiatri e Studenti. I lavori congressuali saranno dedicati principalmente al tema della parodontite grave, malattia infettivo-infiammatoria cronica, che colpisce i tessuti che circondano gli elementi den-tari, ovvero la gengiva e l’osso di sostegno. Una patologia che ha sicuramente un forte impatto sulla qualità di vita, provocando spesso la perdita di elementi dentari, con conse-guente difficoltà funzionale e una importante implicazione di carattere sociale. Nelle sue forme più gravi appunto i colpisce circa il 12% della popolazione mondiale, risul-tando la sesta malattia più diffusa tra quelle che colpiscono l’uomo. Ed è proprio del trattamento delle forme classificate come stadio III e IV, che si occuperà il XXI Congresso Nazionale della Società Italiana di Parodontologia e Implantologia (SIdP), che ha come tema “orientarsi tra novità e terapie consolidate” : i lavori congressuali in di-retta, comodamente seduti sul divano di casa, senza dover affrontare, in questo periodo così delicato, spostamenti che potrebbero esporli a rischi per la propria salute. Il Congresso va in scena nell’ottica di definire gli orientamenti e le linee guida corretti per il trattamento personalizzato dei pazienti, con il supporto della trasmissione di interventi in live surgery. Il programma principale sarà integrato da sessioni dedicate alla presentazio-ne di lavori di ricerca e di casi clinici, da workshop monotematici, da spazi per le innova-zioni provenienti dall’industria, con due canali tra cui scegliere, per un menu davvero ricco e accattivante. In particolare, una intera sessione, quella di sabato 10 ottobre sarà incentrata sul tratta-mento dei pazienti con parodontite di stadio IV, caratterizzata, oltre che da una avanzatis-sima distruzione dei tessuti di sostegno dei denti, anche da perdita di numerosi elementi dentari, da difficoltà di masticazione, da ipermobilità degli elementi dentari residui, legata spesso a quello che viene definito “trauma occlusale secondario”. Chi seguira’ questa ses-sione potrà essere guidato in un percorso supportato da esempi di realtà virtuale e di flus-si di lavoro digitale e da video di procedure cliniche e chirurgiche che sarà paradigmatico di come il controllo del trauma da occlusione rivesta un ruolo molto importante nella riabili-tazione funzionale di pazienti affetti da forme gravi di parodontite. Tanti altri i temi all’ordine del giorno, dalla rigenerazione dei tessuti alla importanza del controllo del biofilm dentale e perimplantare. Le tavole rotonde del gruppo SIDP giovani e le sessioni online dei prestigiosi premi di ricerca della Società. Già, perché una Società prestigiosa come SIDP non può prescindere dalla innovazione, dalla ricerca, dal sostegno di tutti i preziosi sponsor che ancora una volta hanno supportato con fiducia le scelte co-municative in questo delicato contesto sanitario autunnale.

Fonte Ansa.it

