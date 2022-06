Biogen ha annunciato la presentazione di

nuovi dati a 12 mesi su tofersen, una molecola antisenso sperimentale per il trattamento delle

persone colpite da sclerosi laterale amiotrofica (SLA) con mutazione del gene superossido

dismutasi 1 (SOD1). I nuovi dati mostrano che il trattamento precoce con tofersen, rispetto al

trattamento ritardato (di sei mesi, nello studio open label) rallenta il declino della capacità

respiratoria, della forza muscolare e della qualità di vita. Al momento dell’analisi. poiché la

maggior parte dei partecipanti allo studio è sopravvissuta senza ventilazione permanente (VP), la

mediana al decesso o alla VP non può essere valutata. I primi dati sulla sopravvivenza,

comunque, suggeriscono una riduzione del rischio di morte o di ventilazione permanente. Questi

risultati si basano su nuovi dati integrati dallo studio di Fase 3 VALOR e dalla sua estensione in

aperto.

I dati sono stati presentati venerdì 3 giugno al Congresso della European Network to Cure ALS

(ENCALS) a Edimburgo, in Scozia, dalle 10:00 alle 11:25 ora italiana. Una versione archiviata

della presentazione sarà disponibile nella sezione dedicata agli investitori del sito web di Biogen

all’indirizzo investors.biogen.com.

Risultati clinici

Come riportato a ottobre 2021, lo studio randomizzato VALOR di Fase 3 della durata di sei mesi

non aveva raggiunto l’endpoint primario, ossia la variazione dal basale alla settimana 28 nella

scala di valutazione funzionale rielaborata della SLA (ALSFRS-R). Tuttavia, erano state

osservate delle tendenze di riduzione nella progressione della malattia su diversi endpoint

secondari, confermate dai nuovi dati a 12 mesi.

“I risultati iniziali a sei mesi – e ora a 12 mesi – mostrano che tofersen è riuscito a incidere su

parametri di grande importanza per le persone con SOD1-SLA”, ha dichiarato Timothy Miller,

MD, Ph.D., principal investigator di VALOR e co-direttore del Centro SLA presso la Washington

University School of Medicine di St. Louis. “Questi nuovi dati a 12 mesi mostrano che tofersen ha

rallentato costantemente la progressione della malattia su diversi endpoint: se sarà approvato,

potrà cambiare significativamente la vita delle persone colpite da SOD1-SLA".

La nuova analisi effettuata a 12 mesi confronta i risultati tra i pazienti che sono stati trattati con

tofersen dall’inizio dello studio VALOR e coloro che invece sono stati trattati sei mesi dopo, nella

fase di estensione in aperto (OLE), poiché inizialmente nel braccio di controllo con placebo.

Considerando la popolazione complessiva dello studio nell’arco dei 12 mesi, i risultati sono

favorevoli al trattamento precoce con tofersen in base a parametri quali:

 Valutazione clinica delle funzioni mediante ALSFRS-R (differenza di 3,5 punti; intervallo di

confidenza al 95% [IC]: 0,4; 6,7)

 Funzione respiratoria misurata in base alla capacità vitale lenta (SVC, differenza del 9,2%-

prevista; IC 95%: 1,7; 16,6)

 Forza muscolare misurata in base al punteggio della dinamometria portatile (differenza di

0,28; CI 95%: 0,05; 0,52)

 Qualità di vita misurata mediante questionario di valutazione a 5 voci sulla SLA (ALSAQ-5)

(differenza di 10,3 punti; IC 95%: -17,3; -3,2)

Nel corso del periodo di analisi non è stato possibile stimare il tempo mediano al decesso o alla

ventilazione permanente (VP) poiché la maggioranza dei partecipanti è riuscita a sopravvivere

senza ricorso alla VP. In ogni caso, i primi dati sulla sopravvivenza suggeriscono un rischio di

morte o VP (Tasso di rischio [HR] 0,36; IC 95%: 0,137, 0,941) e morte (HR 0,27; IC 95%: 0,084,

0,890) ridotti per il trattamento precoce con tofersen.

Risultati sui biomarcatori

Gli ultimi risultati a 12 mesi mostrano che le riduzioni della quantità totale di proteina SOD1 (un

marcatore della capacità di azione sul target) e dei neurofilamenti (un marcatore del danno

assonale e della neurodegenerazione) sono state mantenute nel tempo.

“Nella SLA, le persone colpite da una malattia a progressione più rapida presentano livelli di

neurofilamenti più elevati, molto probabilmente perché i loro neuroni e assoni stanno

degenerando più velocemente", ha dichiarato Merit Cudkowicz, MD, co-sperimentatore

principale dello studio VALOR e co-fondatore del Northeast ALS Consortium, Direttore

dell'Healey & AMG Center for ALS e Titolare della cattedra di Neurologia presso il Massachusetts

General Hospital e della cattedra “Julieanne Dorn” in Neurologia presso la Harvard Medical

School. “Tofersen ha diminuito i livelli di neurofilamenti di circa il 40-50 percento. La

combinazione di questi risultati sui biomarcatori e dei dati sugli esiti clinici offre ulteriori evidenze

del potenziale di tofersen nel rallentare efficacemente la progressione inesorabile della SOD1-

SLA”.

Tofersen ha ridotto i livelli totali di proteina SOD1 nel liquido cerebrospinale e dei neurofilamenti

nel plasma sia nei gruppi a esordio precoce sia in quelli a esordio ritardato:

 riduzione rispettiva del 33% e 21% della proteina SOD1, il target di tofersen

 riduzione rispettiva del 51% e del 41% dei neurofilamenti nel plasma, un marcatore del danno

neuronale

Risultati di sicurezza

Gli eventi avversi (EA) più comuni nei partecipanti trattati con tofersen nello studio VALOR e

nell’estensione in aperto (OLE) sono stati mal di testa, dolore procedurale, cadute, dolore alla

schiena e alle estremità degli arti. La maggioranza degli EA verificatasi sia in VALOR sia nella

sua OLE erano di gravità da lieve a moderata. Gli EA gravi sono stati segnalati nel 36,5%dei

partecipanti che hanno ricevuto tofersen in VALOR e/o OLE, e il 17,3%dei partecipanti ha

interrotto la somministrazione a causa di un EA. Tra gli eventi neurologici gravi figuravano mielite,

radicolite, meningite asettica e papilledema, riscontrati nel 6,7% dei partecipanti trattati con

tofersen in VALOR e OLE. Sono stati segnalati 14 decessi nei partecipanti trattati con tofersen in

VALOR e OLE, nessuno dei quali è stato ritenuto correlato a tofersen.

Informazioni su VALOR e la sua estensione in aperto (OLE)

VALOR è uno studio randomizzato di Fase 3, in doppio cieco e controllato con placebo della

durata di 28 settimane, destinato alla valutazione degli effetti di tofersen 100 mg su 108 adulti con

SLA associata a una mutazione SOD1. In VALOR sono stati randomizzati 108 partecipanti in

totale (n=72 tofersen 100 mg e n=36 placebo). Di questi, 95 sono stati arruolati nello studio di

estensione in aperto (OLE) in corso. Nel periodo di analisi, tutti i partecipanti hanno avuto

un’opportunità di follow-up per almeno 12 mesi, con un’esposizione mediana a tofersen di circa

20 mesi (intervallo: 1– 34 mesi).

Per tenere in considerazione l’eterogeneità della malattia, le analisi cliniche pianificate sono state

adeguate ai livelli di neurofilamenti come marcatore del tasso di progressione della malattia

rispetto al basale. I neurofilamenti sono proteine che proliferano nel sangue e nel liquido

cerebrospinale quando i neuroni o i loro assoni sono danneggiati. È stato dimostrato che i neurofilamenti sono un marcatore prognostico della progressione della malattia e della

sopravvivenza nella SLA.

“Biogen sta sperimentando nuovi farmaci contro la SLA da più di un decennio. Questi ulteriori dati

rafforzano la nostra fiducia in tofersen e continueremo ad affidarci alla scienza per cambiare il

decorso di questa malattia spietata e mortale", ha dichiarato Toby Ferguson, MD, Ph.D.,

vicepresidente e direttore della divisione di sviluppo neuromuscolare di Biogen. “Biogen sta

collaborando con la FDA e le autorità di regolatorie, la comunità medica e i gruppi di supporto ai

pazienti di tutto il mondo, e comunicherà ulteriori aggiornamenti non appena sarà possibile”.

Presenza al Congresso Annuale di ENCALS

Venerdì 3 giugno 2022, 09:00-10:25 ora italiana – Evaluating the Efficacy and Safety of Tofersen

in Adults with ALS and a SOD1 Mutation: Results from the Phase 3 VALOR Trial and Open-Label

Extension, presentato da Timothy Miller, M.D., Ph.D., sperimentatore capo di VALOR e co-

Direttore dell’ALS Center presso la Washington University School of Medicine di St. Louis.

ENCALS è un congresso scientifico annuale per fare il punto sui progressi nella SLA.

Informazioni su tofersen

Tofersen è una molecolaantisenso in fase di valutazione per il potenziale trattamento della

SOD1-SLA. Tofersen si lega all’RNA diSOD1, favorendo la sua degradazione per mezzo della

RNase-H con l’obiettivo di ridurre la sintesi di questa proteina. Oltre all’estensione in aperto di

VALOR attualmente in corso, tofersen è in sperimentazione anche nello studio di Fase 3 ATLAS,

concepito per valutare se tofersen può ritardare l’esordio clinico della malattia ove somministrato

in fase presintomatica negli individui con una mutazione genetica SOD1 ed evidenza di attività

della malattia confermata da biomarcatori. Biogen ha ottenuto tofersen in licenza da Ionis

Pharmaceuticals Inc. nell’ambito di un accordo collaborativo di sviluppo.

Informazioni sulla sclerosi laterale amiotrofica (SLA) e sulla SOD1-SLA

La sclerosi laterale amiotrofica (SLA) è una malattia neurodegenerativa rara, progressiva e di

esito fatale: provoca la perdita dei motoneuroni nel cervello e nel midollo spinale che controllano

il movimento volontario dei muscoli. Le persone affette da SLA soffrono di debolezza e atrofia

muscolare, perdendo progressivamente la loro indipendenza e la loro capacità di muoversi,

parlare e mangiare, fino all’incapacità di respirare. L’aspettativa di vita media per i malati di SLA è

di tre-cinque anni a partire dall’insorgenza dei sintomi. 1

Nella SLA sono implicati diversi geni. I test genetici aiutano a determinare se la forma di SLA da

cui è affetta una persona è associata a una mutazione genetica, anche negli individui che non

presentano una storia familiare della malattia. Al momento non esistono opzioni terapeutiche

geneticamente mirate per la SLA. Le mutazioni nel gene SOD1 sono responsabili di circa il 2%

dei 168.000 casi stimati di SLA nel mondo (SOD1-SLA). 2 L’aspettativa di vita della SOD1-SLA è

molto variabile e spazia da un anno a più di 20 anni. 3

L’impegno continuo di Biogen per la SLA

Da più di un decennio Biogen è impegnata nel far progredire la ricerca sulla SLA per ottenere una

comprensione più approfondita di tutte le forme della malattia. L’azienda ha continuato a investire

e prosegue le sue ricerche all’avanguardia, nonostante la difficile decisione di interrompere gli

studi su un farmaco sperimentale per la SLA in fase avanzata nel 2013. Biogen ha accumulato

una notevole mole di conoscenze e le applica nel suo portafoglio di terapie per la forma genetica

e le altre forme di SLA, con l'obiettivo di rendere possibile l’avvento di una potenziale terapia per i

pazienti che ne hanno bisogno. Questi progressi nelle conoscenze includono la valutazione di

target geneticamente confermati in determinate popolazioni di pazienti, la scelta della modalità di

azione più appropriata contro un target specifico e l’adozione di endpoint clinici pertinenti. Oggi

l’azienda vanta una pipeline di farmaci sperimentali per la SLA in fase di valutazione che include

tofersen e BIIB105.

Informazioni su Biogen

La nostra missione è chiara: siamo pionieri nel campo delle neuroscienze. Biogen ricerca,

sviluppa e rende disponibili terapie innovative destinate alle persone che in tutto il mondo vivono con gravi patologie neurologiche e neurodegenerative, svolgendo la sua attività anche in aree

terapeutiche contigue. Fondata nel 1978 da Charles Weissmann, Heinz Schaller, Kenneth Murray

e dai Premi Nobel Walter Gilbert e Phillip Sharp, Biogen è una delle prime aziende globali nel

campo delle biotecnologie. Oggi Biogen vanta il portfolio di farmaci più ampio e diversificato al

mondo nell’ambito delle terapie per la sclerosi multipla, ha introdotto il primo trattamento per

l’atrofia muscolare spinale e ha sviluppatoil primo e unico trattamento approvato negli Stati Uniti

in grado di agire su un meccanismo patologico caratterizzante la malattia di Alzheimer. Biogen

inoltre commercializza biosimilari e si sta concentrando sull’ampliamento della pipeline che ad

oggi risulta la più diversificata esistente nel settore delle neuroscienze, con il potenziale di

trasformare lo standard di cura per i pazienti in diverse aree dove permangono elevati bisogni

medici ancora insoddisfatti.

Nel 2020, Biogen ha lanciato un’iniziativa coraggiosa, che durerà 20 anni e a cui è stato riservato

un investimento di 250 milioni di dollari, per affrontare le tematiche, profondamente

interconnesse, del clima, della salute e dell’equità. L’obiettivo di Healthy Climate, Healthy Lives™

è di eliminare l’utilizzo dei combustibili fossili da tutti i processi aziendali, costruire collaborazioni

istituzionali per far progredire la scienza, con l’obiettivo di migliorare la salute umana e supportare

le comunità meno abbienti.

Biogen pubblica regolarmente informazioni che possono essere importanti per gli investitori sul

suo www.biogen.com. E’ inoltre possibile seguire Biogen sui social media –

Twitter, LinkedIn, Facebook, YouTube.

