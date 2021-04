Sottolineare l’importanza della prevenzione primaria e della diagnosi precoce, soprattutto in questo delicato periodo, durante il quale l’emergenza Covid-19 ha portato molte donne a rimandare visite ed esami di screening. Nel 2020 in Lombardia, il 58,6%* di chi ha annullato visite o esami lo ha fatto per timori legati alla pandemia, nonostante le misure di sicurezza adottate da ogni struttura sanitaria. Nei primi nove mesi dello stesso anno, inoltre, sono

saltati oltre 2 milioni esami di prevenzione**, per la maggior parte relativi a patologie femminili.

Per questo motivo, gli ospedali Humanitas Mater Domini (Castellanza), Humanitas San Pio X (Milano), Humanitas Gavazzeni e Castelli (Bergamo) hanno deciso di aderire all’(H)-Open Week patrocinato da Fondazione Onda (Osservatorio Nazionale sulla salute della donna e di genere), sensibilizzando il mondo femminile sull’importanza di continuare a prendersi cura della propria salute, perchè la diagnosi precoce rimane l’arma vincente per battere sul tempo molte patologie e disturbi.

Attraverso la campagna di prevenzione femminile del gruppo Humanitas, “Specialmente Donna”, l’ospedale di Castellanza ha organizzato dal 21 al 24 aprile un fitto calendario di iniziative gratuite, sia digitali che in presenza: eventi on line, televisite, consulti in ambulatorio con gli specialisti dell’area ginecologica, dermatologica, dietologica, piscologica e tanto altro ancora.

