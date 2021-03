(ANSA) – ROMA, 24 MAR – “Nessuna decisione è stata assunta in

questo momento, ci confronteremo nei prossimi giorni e

prenderemo le decisioni. Oggi abbiamo analizzato la curva ma non

abbiamo discusso di mìsure e non c’è alcuna decisione che va in

questa direzione”. Lo ha detto il ministro della Salute, Roberto

Speranza, alla trasmissione Cartabianca su Rai3, in merito

all’ipotesi circolata di un prolungamento delle restrizioni

dopoPasqua. (ANSA).

Fonte Ansa.it

