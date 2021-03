(ANSA) – ROMA, 24 MAR – “Credo che noi abbiamo bisogno di

tutti i vaccini purchè siano efficaci e sicuri e a dirlo devono

essere le agenzie regolatorie Ue e italiana. Quindi non dobbiamo

avere pregiudizi perchè non avrebbe senso. Se l’Ema dice che è

sicuro a me va bene un vaccino sia che sia americano , europeo o

russo”. Lo ha detto il ministro della Salute,

Roberto Speranza,alla trasmissione Cartabianca su Rai3, in merito allapossibilità di utilizzo del vaccino russo Sputnik. (ANSA).

Fonte Ansa.it

