“Il nostro Paese attraversa una fase diversa, la campagna di vaccinazione prosegue in modo positivo” e questo dato “ha avuto una conseguenza molto forte. La situazione è cambiata positivamente”. Lo ha detto, citando i dati di ospedalizzazioni e terapie intensive, il ministro della Salute Roberto Speranza alla conferenza programmatica del Psi. “Va detto che non dobbiamo assolutamente considerare vinta questa sfida” e serve la “massima attenzione anche alla luce di una presenza di nuove varianti che non ci fanno stare tranquilli” ha aggiunto il ministro affermando che “la partita è ancora tutta da giocare” e “l’epidemia non è chiusa”.

Fonte Ansa.it