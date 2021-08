Dal 31 agosto non sarà più in vigore la mini quarantena di 5 giorni per i viaggiatori in arrivo da Regno Unito se hanno completato il ciclo vaccinale e risultino negativi al test. Lo prevede un’Ordinanza firmata dal ministro della Salute Roberto Speranza.

Il documento proroga invece le misure restrittive già in vigore per i cittadini provenienti da altri Paesi.



Fonte Ansa.it