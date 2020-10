(ANSA) – ROMA, 31 OTT – I professionisti dell’attività

motoria scendono in piazza contro il Dpcm del 24 ottobre scorso

che “lede il diritto di lavoro degli oltre 80.000 professionisti

di questo settore Laureati in Scienze Motorie e Diplomati Isef e

il diritto alla Salute dei cittadini”. Lo annunciano in un

comunicato Cism (Comitato italiano scienze motorie) e Capdi

(Confederazione delle associazioni provinciali dei diplomati

isef e dei laureati in scienze motorie), dando appuntamento per

il 3 novembre alle ore 11 in 16 Piazze italiane: Trento, Milano,

Torino, Cuneo, Pescara, Perugia, Roma, Campobasso, Napoli,

Potenza, Bari, Reggio Calabria, Palermo,

Advertisements

Catania, Cagliari.Le sigle chiedono “che sia permesso ai centri con personalelaureato in Scienze Motorie, diplomato Isef e ai professionistiin oggetto di continuare a svolgere intervento di prevenzioneprimaria, secondaria e terziaria, attraverso la somministrazionedi esercizio fisico, di attività motorie adattate a soggetti inrecupero motorio post-riabilitativo, con vizi posturali e conpatologie croniche stabilizzate e/o disabilità psico-fisica chebeneficiano dell’esercizio fisico come di una vera e propriamedicina”, oltre alla necessità di apportare “le necessariemodifiche interpretative al Dpcm permettendo la continuazionedell’attività specialistica de quo a salvaguardia dei tantissimiposti di lavoro in questo settore”.Oltre a “un pronto ristoro per i professionisti costrettialla chiusura”. Sarà anche l’occasione per chiedere al governoun “riconoscimento professionale dei professionisti laureati inScienze Motorie e diplomati Isef, anche in ambito sanitario, edinserimento del docente di educazione fisica di ruolo allascuola primaria”, che sia messa in calendario e approvata la “delega al governo in materia di insegnamento curricolaredell’educazione motoria nella scuola primaria” e la “chiusuradella bozza della legge di riforma dello sport”. (ANSA).

Fonte Ansa.it

Advertisements

Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram