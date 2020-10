(ANSA) – ROMA, 26 OTT – Sviluppato un sistema di intelligenza

artificiale che, inglobando il tumore in una rete neurale, è

capace di monitorare il metabolismo e la crescita delle cellule

tumorali e, in maniera del tutto non invasiva, gli effetti delle

chemioterapie. Il risultato, pubblicato sulla rivista

Communications Physics, si deve ai ricercatori della Sapienza

Università di Roma, dell’Istituto dei Sistemi Complessi del

Consiglio Nazionale delle Ricerche (Cnr) e dell’Università

Cattolica di Roma.

“Si tratta di un’applicazione originale e innovativa dei

nuovi concetti di Deep Learning alla fisica” rileva il

coordinatore della ricerca, Claudio Conti

del Dipartimento diFisica della Sapienza e Direttore dell’Istituto dei sistemicomplessi del Cnr. L’idea, aggiunge “è che possiamo usare questimodelli matematici non solo per fare operazioni semplici come ilriconoscimento delle immagini, ma anche fare esperimentidecisamente non convenzionali, che sfruttano la fisica e labiofisica con un approccio interdisciplinare”.Il gruppo, in collaborazione con Massimiliano Papi dellaUniversità Cattolica del Sacro Cuore di Roma, ha realizzato unarete neurale, ossia una rete che imita il funzionamento deineuroni nel cervello umano, che ingloba cellule tumorali checrescono e si moltiplicano nel tempo. Si tratta di undispositivo ibrido, formato da tessuti viventi e parti fisiche,come lenti, specchi e computer tradizionali, che evolve neltempo e può essere addestrato per fornire informazioni sullecellule tumorali, il loro metabolismo e l’effetto dichemioterapia e altri trattamenti. (ANSA).

Fonte Ansa.it

