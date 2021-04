(ANSA) – PECHINO, 02 APR – Il deragliamento di un treno

all’interno di un tunnel, avvenuto questa mattina nella parte

orientale di Taiwan, ha causato almeno 4 vittime e alcune decine

di feriti. “Sono circa quattro le persone che non mostrano segni

di vita”, ha riferito in un comunicato il Centro operativo

centrale di emergenza, aggiungendo che i soccorritori sono al

lavoro per raggiungere quattro vagoni all’interno della galleria

che è gravemente danneggiata e di difficile accesso. Secondo una

prima stima, sono almeno 15 i feriti gravi trasportati in

ospedale. (ANSA).



Fonte Ansa.it

