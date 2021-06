(ANSA) – ROMA, 08 GIU – Un’alimentazione sana ed equilibrata

è tra le basi di una vita più longeva e di qualità. Se ne è

discusso oggi nel corso della sesta riunione dell’intergruppo

parlamentare per tutelare la longevità voluto dal Vice

Presidente del Senato, Paola Taverna, che ha presieduto

l’incontro a cui hanno dato il proprio contributo, fra gli

altri, il Ministro alle Politiche agricole, alimentari e

forestali Stefano Patuanelli, il vicedirettore generale della

Fao, Maurizio Martina, e il direttore del programma di ricerca

di longevità e cancro presso l’Istituto di oncologia molecolare

Ifom di Milano, Valter Longo. “Nel mondo – ha detto Taverna

– si sta assistendo a un costante aumento dell’età media degli

individui. Invecchiare in modo attivo ed in autosufficienza

rappresenta un obiettivo imprescindibile per il benessere della

società e, nel contesto, l’alimentazione gioca un ruolo

fondamentale. Sullo Stato, sulle Istituzioni, sulla politica

grava la seria responsabilità di spianare la strada affinché la

popolazione possa intraprendere il viaggio verso la longevità

con qualità di vita e salute, puntando in maniera lungimirante

sulla dimensione della prevenzione connessa allo stile di vita,

alimentazione in primis. Ecco, dunque, che una educazione

nutrizionale risulta essere una necessità strategica per un

Paese come il nostro. Dobbiamo considerarlo anche e soprattutto

un investimento a lungo termine, per il futuro: per la longevità

collettiva. “Un sana alimentazione – ha sottolineato

Patuanelli – è elemento imprescindibile per il benessere e la

salute umana, e, di conseguenza, per la longevità. Un tema

importante e molto sentito anche nei dibattiti europei, a

partire dalla battaglia sul Nutriscore, un metodo di

etichettature che penalizza i prodotti sani e tipici del Made in

Italy, come l’olio d’oliva. Come Ministro delle Politiche

Agricole ritengo necessario il mio impegno su questo fronte,

così come quello di favorire la cultura del buon cibo e della

dieta mediterranea e di portare, anche sui tavoli

internazionali, il nostro contributo culturale e scientifico al

benessere e alla longevità”. (ANSA).



