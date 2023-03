Milano, Salerno e Torino – Paginemediche, piattaforma di salute digitale e telemedicina avanzata che eroga programmi di prevenzione e gestione di patologie e condizioni, ha acquisito AreaMedical24 (AM24), la startup che offre servizi di telemedicina e medical concierge a compagnie assicurative e aziende.

L’acquisizione ha l’obiettivo di ampliare i servizi di Paginemediche grazie al network di oltre 5 mila medici e professionisti sanitari in convenzione di AM24 che, nato dall’esperienza di Roberta Bombini, medico chirurgo specializzato in psicoterapia, e Chiara Gariazzo, manager con una lunga esperienza nel settore sanitario, coprirà tutto il territorio italiano e sarà attivo 24 ore su 24, 7 giorni su 7.

Con oltre 150 mila utenti registrati al servizio e 1,5 milioni di visitatori unici al mese sul portale (www.paginemediche.it), Paginemediche semplifica e migliora l’accesso alla salute in termini di prevenzione, cura e gestione di patologie, su larga scala, attraverso l’offerta di servizi digitali e fisici tramite Digital Care Program proprietari o sviluppati in partnership con aziende farmaceutiche.

“L’acquisizione di AreaMedical24 punta a far evolvere e ad arricchire la nostra offerta, garantendo l’accesso a servizi sanitari innovativi, basati su un’avanzata esperienza utente”, dichiara Graziella Bilotta, CEO di Paginemediche. “Continueremo a creare partnership di valore con le aziende farmaceutiche ed assicurative per lo sviluppo dei Digital Care Program, i nostri innovativi programmi digitali di disease management e di supporto ai pazienti. L’integrazione del network AM24 e della centrale operativa, ci permetterà di ampliare e arricchire i programmi” – continua Graziella Bilotta – “con un ventaglio più ampio di prestazioni mediche erogate in telemedicina, a domicilio, oltre che in strutture convenzionate.”

“AreaMedical24 ha costruito una solida reputazione affiancando le principali compagnie assicurative italiane e molte aziende di grandi dimensioni nell’erogazione di servizi di telemedicina e medical concierge. L’ingresso in Paginemediche – afferma Roberta Bombini, CEO di AM24 – rappresenta l’occasione di portare una radicale innovazione in questo settore che è ancora basato principalmente sull’assistenza telefonica.”

Paginemediche offre strumenti utili per gestire la salute in modo efficiente e intuitivo. Ha l’obiettivo di semplificare l’esperienza di pazienti e medici, mettendo a disposizione una piattaforma completa e facile da usare per supportare il percorso del paziente e fornire l’accesso ai servizi clinici per numerose patologie e condizioni, inclusa la connessione diretta h24 e 7/7 a medici e servizi sanitari.

Il team è composto da esperti del settore medico e tecnologico, che collaborano con associazioni di pazienti, società scientifiche, aziende farmaceutiche ed assicurative per creare soluzioni innovative e personalizzate per ogni utente.

L’offerta di Paginemediche include diverse funzionalità e servizi, tra cui: una vasta libreria di informazioni mediche aggiornate e scientificamente accurate; l’erogazione di visite mediche ed altre prestazioni sia in telemedicina sia in presenza; i Digital Care Program, servizi innovativi per la completa digitalizzazione del patient journey, incluso il monitoraggio remoto, per un numero crescente di patologie e condizioni; una piattaforma per la gestione della propria storia clinica, che consente agli utenti di accedere ai propri dati sanitari in qualsiasi momento e da qualsiasi dispositivo.

Paginemediche è impegnata a fare la differenza nel mondo della salute digitale, collaborando con partner, attuali e futuri, che condividono la stessa visione di costruire un futuro più sano e connesso.