– Raccolti 7 milioni e 100 mila euro per la ricerca Telethon. Lo annuncia in una nota Bnl-Paribas, banca partner della fondazione da 29 anni. La cifra, viene precisato è in linea con quella della scorsa edizione e ciò testimonia come la generosità sappia superare ogni ostacolo e si confermi un prezioso valore collettivo.

L’assegno da 7 milioni e 100 mila euro, firmato BNL-BNP Paribas per Telethon, è stato

svelato in diretta televisiva su Rai 1 dalla direttrice di una Filiale della Banca, Silvia Angeli, e consegnato ad Alessandro Betti, Responsabile Raccolta Fondi Telethon, e idealmente al Direttore Generale della Fondazione, Francesca Pasinelli, in collegamento.

La partnership con la Fondazione Telethon è un caso di successo nell’ambito del fund raising a livello europeo: BNL-BNP Paribas hanno raccolto in 29 anni oltre 310 milioni di euro, supportando più di 1.630 ricercatori e finanziando 2.704 progetti di ricerca e lo studio di 586 malattie genetiche rare.

Quest’anno tre Regioni – nell’ordine Lombardia, Lazio e Piemonte – hanno totalizzato circa 2,5 milioni di euro di donazioni; Milano è la città con più di 950.000 euro raccolti e sono particolarmente significativi i contributi di Bologna, Firenze, Napoli, Palermo, Roma e Torino. Ma davvero l’intero territorio nazionale, da Nord a Sud, ha fatto sentire la propria solidarietà alla causa di Telethon e a tutti va un sentito ringraziamento.



