“Ogni medico dica ai suoi pazienti di comprarsi un saturimetro, che per la situazione che stiamo vivendo oggi e’ come una bussola. Ci dice in tempo reale qual e’ la situazione polmonare della persona, se e’ possibile continuare a monitorarlo da casa, anche in presenza di febbre o raffreddore, o se invece e’ necessario intervenire con le Uscar”. Lo ha detto, all’agenzia Dire, il vicepresidente dell’Ordine dei Medici di Roma e segretario provinciale della Fimmg, Pierluigi Bartoletti.

