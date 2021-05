(ANSA) – ROMA, 11 MAG – La notizia in arrivo dalla California

su una nuova terapia genica in sperimentazione per i malati di

Ada-Scid trova l’Europa in una posizione di primato. “Dal 2016

in Europa, grazie a Fondazione Telethon – viene sottolineato

dalla stessa Fondazione – è stata resa disponibile la prima

terapia genica con cellule staminali al mondo per il trattamento

dell’Ada-Scid”.

Sviluppata a partire “dagli importanti studi condotti

all’Istituto San Raffaele-Telethon per la terapia genica

(SR-Tiget) di Milano, Strimvelis è tra le prime terapie geniche

in assoluto a essere state rese disponibili come farmaco”.

Grazie a un’unica somministrazione, prevede la correzione delle

cellule staminali del midollo osseo del paziente con un vettore

di origine virale, che introduce nel loro patrimonio genetico

una versione corretta e funzionante del gene difettoso.

A 5 anni dall’immissione in commercio di questa terapia

genica, l’Ema – riferisce Telethon – ha revisionato

accuratamente tutti i dati raccolti finora, sia sui pazienti

trattati ad oggi, sia riguardo alle terapie alternative

disponibili, come previsto per ogni nuovo farmaco. Alla luce di

questi, l’Agenzia Europea, pochi giorni fa, ha espresso parere

favorevole affinché il farmaco continui a essere somministrato

ai pazienti elegibili, in considerazione del bilancio positivo

tra rischi e benefici, nonché dei rischi delle terapie

alternative disponibili per questa patologia. Attualmente quindi

il farmaco è somministrabile ai pazienti con ADA-SCID

(immunodeficienza

combinata grave da deficit di adenosina deaminasi) privi di un

donatore familiare di midollo compatibile.

E dagli Usa, come si legge sul New England Journal of

Medicine, arriva ora la notizia di una sperimentazione di

terapia genica sviluppata da ricercatori dell’Università della

California e dal Great Ormond Street Hospital di Londra, che ha

avuto successo nel trattare 48 bambini sui 50 partecipanti a tre

studi clinici. (ANSA).



