Orientamento favorevole da parte della commissione tecnico scientifica dell’Agenzia italiana del farmaco (Aifa), secondo quanto si apprende, alla terza dose di vaccino anti-Covid per i soggetti immunodepressi. Il parere finale non è però ancora pronto ed è al momento ancora in discussione.

Sempre a quanto si apprende, è in corso la riunione del Comitato tecnico-scientifico dell’Aifa che potrebbe dare già oggi il via libera alla terza dose.



Fonte Ansa.it