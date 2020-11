(ANSA) – ROMA, 12 NOV – Le segnalazioni di perdita di olfatto

e udito sono un indicatore precoce dell’aumento dei casi di

Covid in una certa zona, e quindi possono essere usate per fare

previsioni su un aumento di carico di richieste per ospedali e

terapie intensive in quel luogo.

È quanto emerge da uno studio diretto da Veronica Pereda-Loth,

della Université Paul Sabatier Toulouse III

in Francia,pubblicato sulla rivista Nature Communications.Diversi studi hanno ormai dimostrato che il deficit olfattivolegato a infezione da SARS-CoV-2 si può presentare anche comeunico sintomo del Covid, quindi in assenza di febbre e tosse eva considerato tra i principali sintomi dell’infezione a livelloglobale e, quindi, un ottimo modo per distinguere l’infezione daSARS-CoV-2 da altre malattie respiratorie come l’influenza.Gli esperti hanno analizzato i dati dell’indagine tuttora incorso del Global Consortium for Chemosensory Research e vistoche il picco di segnalazioni di perdita di olfatto e/o gusto siha ben 7 giorni prima del picco di accessi al pronto soccorsoper sospetto Covid, indicatore quest’ultimo attualmente in usoin Francia per far previsioni sul carico ospedaliero dovuto allapandemia.“I nostri risultati sono in accordo con i dati secondo cui icambiamenti di olfatto e gusto legati al COVID-19 avvengono sindai primissimi giorni dell’infezione” – spiega John Hayes, altroautore del lavoro. “Ciò suggerisce che le segnalazioni di questicambiamenti siano fortemente associate a cambiamenti nel caricoospedaliero e siano per questo da considerare degli indicatoriprecoci della diffusione del SARS-CoV-2. Perciò potenzialifocolai emergenti e anche l’efficacia a breve termine dellemisure di contenimento dei contatti (come il lockdown)potrebbero essere monitorati tracciando i cambiamenti in olfattoe gusto nella popolazione”, conclude. (ANSA).

Fonte Ansa.it

