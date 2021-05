Trapianti: cuore donato da Romania salva paziente italiana

(ANSA) – ROMA, 14 MAG – È il cuore di un giovane di 17 anni

il primo organo donato dalla Romania e trapiantato in Italia

grazie all’accordo tra il Centro nazionale trapianti e l’Agentia

Nationala de Transplant (ANT) del paese balcanico. La donazione,

spiega un comunicato del Cnt, ha salvato la vita a una paziente

italiana affetta da una cardiopatia congenita.

L’intesa, sottoscritta a fine marzo, riguarda soprattutto la

cooperazione in ambito di donazione e trapianto di polmone, un

settore nel quale il sistema trapiantologico rumeno non è

autosufficiente. L’Italia si impegna ad accogliere ogni anno

nelle proprie liste d’attesa cinque pazienti rumeni con grave

insufficienza polmonare e in cambio l’Ant mette a disposizione

dei

centri trapianto italiani altrettanti polmoni di donatori rumeni

deceduti, oltre a offrire anche altri organi che non hanno

riceventi compatibili nel paese di origine. Il trapianto

effettuato con la cooperazione della Romania è il terzo

realizzato nel 2021 grazie a una donazione proveniente

dall’estero, dopo il trapianto di un fegato da donatore greco e

quello di un cuore messo a disposizione dalla Francia, mentre

sono stati due gli organi (entrambi reni) che non è stato

possibile trapiantare in Italia per assenza di riceventi

compatibili e che alla fine sono stati

offerti alla Svizzera. Nel 2020, invece, erano stati 7 gli

organi ricevuti dall’estero (da Svizzera, Grecia e Malta) e 11

quelli offerti dall’Italia (a Svizzera, Germania e Spagna).

“Quello con la Romania – si legge nella nota – è il quarto

accordo bilaterale sottoscritto dall’Italia, dopo Malta, Grecia

e Serbia. Inoltre, la Rete nazionale trapianti aderisce al

sistema di cooperazione multilaterale “Foedus” che ha come obiettivo principale la facilitazione dello

scambio di organi in eccedenza fra i Paesi membri dell’Unione

europea. A questi accordi si aggiunge un’intesa tra Provincia

autonoma di Bolzano e Austria per la condivisione di organi e

pazienti in lista d’attesa”. (ANSA).



Fonte Ansa.it

Advertisements

Seguici sul nostro canale Telegram

Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram