(ANSA) – ROMA, 21 MAG – Un documento congiunto dell’European

Society of Endocrinology e dell’European Hormone and Metabolism

Foundation, realizzato per richiamare l’attenzione

sull’importanza degli ormoni per la salute e per indicare

strategie di prevenzione, diagnosi e trattamento delle tante

patologie associate ad alterazioni ormonali. Si chiama il

Manifesto di Milano 2022 e sarà presentato in occasione

dell’Hormone Day, che si celebra lunedì 23 maggio.

Il documento fa luce sul ruolo chiave degli ormoni per la

salute e il benessere con patologie diffuse e strettamente

legate come obesità, diabete, malattie tiroidee, tumori,

infertilità e osteoporosi. Si stima che nell’arco della vita 3

persone su 4 dovranno prima o poi rivolgersi a un endocrinologo.

Sono poi provocate direttamente da alterazioni ormonali anche

oltre 440 malattie rare. Gli esperti chiedono, ad esempio, che

sia garantito a tutti un introito giornaliero adeguato di

vitamina D, iodio e calcio così da evitare pericolosi deficit,

ma anche di mettere in atto politiche che favoriscano stili di

vita sani per scongiurare le tante patologie evitabili che hanno

una grossa componente endocrina. “Conoscere gli ormoni e la loro

importanza, ma soprattutto mettere in atto strategie che possano

aiutare a prevenire le tante malattie nelle quali c’è una

componente ormonale alterata, significa riuscire a incidere

profondamente e positivamente sulla salute dei cittadini –

osserva Annamaria Colao, presidente Sie e direttore del

Dipartimento di Medicina Clinica e Chirurgia, Unità di

Endocrinologia dell’Università Federico II di Napoli – È

altrettanto fondamentale agire in modo che sia favorito uno

stile di vita sano, per esempio rendendo sempre più accessibili

la pratica dell’esercizio fisico e regimi alimentari salutar”.

La Milan Declaration 2022 – spiega una nota – vuole sottolineare

anche la necessità di investire in ricerca, per esempio per

chiarire meglio il ruolo degli interferenti ormonali ambientali

come causa di patologie croniche a componente endocrina e per

comprendere come trattare patologie croniche come tumori e HIV

perché le terapie abbiano il minor impatto possibile sul

benessere ormonale e metabolico”. (ANSA).



