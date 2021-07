(ANSA) – ROMA, 05 LUG – Le culle si svuotano, gli anziani

aumentano ma nonostante questo in Italia – che conta circa 13

milioni di over 65 e appena 400.000 nuovi nati all’anno – ci

sono più medici dedicati all’assistenza dei piccoli, 7500, che

specialisti degli anziani, appena 4300. Inoltre, nei prossimi

tre anni il fabbisogno di specialisti in Geriatria è in calo in

base al numero di borse di specializzazione previste: da 347 per

l’anno in corso a 319 nel 2023. In 3 anni saranno

cumulativamente ammessi alla specializzazione di Geriatria 1008

medici a fronte di 2287 per la Pediatria. La Società Italiana di

Gerontologia e Geriatria (Sigg) e la Societa’ Italiana di

Geriatria Ospedale e Territorio (Sigot) lanciano l’allarme:

senza un adeguato numero di geriatri, sarà impossibile prendersi

carico di una popolazione sempre più fragile anche a causa della

pandemia.

Sigg e Sigot chiedono perciò che venga rivalutato il

fabbisogno di geriatri (ne servirebbero 11mila) e vengano rese

disponibili le Unità di Geriatria in tutti gli ospedali

italiani, eventualmente rimodulando una parte dei 26.000 posti

letto nelle Medicine Interne in posti letto di Geriatria. “Le

linee di indirizzo della riforma dell’Ssn incluse nel Pnrr –

spiegano in una nota Francesco Landi e Alberto Pilotto,

rispettivamente presidenti Sigg e Sigot -stabiliscono un ruolo

centrale per l’assistenza domiciliare e prevedono una

ristrutturazione importante dell’assistenza residenziale, le cui

carenze sono apparse drammaticamente evidenti con la pandemia:

ciò è apprezzabile, ma perché abbiano il miglior rapporto

costo/efficacia è indispensabile che a gestirle siano i

geriatri. Il geriatra è il medico della complessità per

l’anziano. Il numero di professionisti è tuttavia insufficiente:

a tutt’oggi sono appena 4300 gli specialisti in geriatria,

sarebbero necessari almeno il doppio”. “Purtroppo tutto ciò non

è ancora tenuto in debita considerazione da chi deve allocare le

risorse sanitarie – aggiungono – il fabbisogno stimato di nuovi

geriatri rimane largamente insufficiente a coprire le aumentate

richieste, in ospedale e sul territorio. Riteniamo

imprescindibile rivalutarlo per il prossimo triennio”. (ANSA).



Fonte Ansa.it