(ANSA) – WASHINGTON, 10 SET – “Bob Woodward aveva le mie

dichiarazioni da molti mesi. Se pensava fossero così sbagliate o

pericolose, perché non le ha immediatamente rese pubbliche per

salvare vite umane? Non aveva un obbligo a farlo? No, perché

sapeva che erano risposte corrette e adeguate. Calma, nessun

panico”: lo ha twittato Donald Trump in merito alle rivelazioni

del giornalista nel suo ultimo libro, in cui il presidente ha

ammesso che conosceva la pericolosità mortale del coronavirus ma

che lo minimizzo’ per non creare panico. (ANSA).



