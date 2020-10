Ospedale San Carlo di Nancy di Roma si è dotato di un sistema per trattare le neoplasie prostatiche non traumatico per il paziente, che permette il ritorno alla quotidianità poco dopo l’intervento

Roma, ottobre 2020 – La neoplasia prostatica rappresenta il 20% dei tumori diagnosticati nella popolazione maschile, con un’incidenza maggiore nella fascia over 50. Grazie ad una corretta prevenzione e all’utilizzo di tecnologie sempre più radicali e poco invasive, i trattamenti sono oggi efficaci nel 91% dei casi, una delle percentuali più alte in caso di tumore. L’Ospedale San Carlo di Nancy, struttura di Roma accreditata con il Servizio Sanitario Nazionale, si è dotato di EchoLaser, un sistema microinvasivo non chirurgico per il trattamento del tumore alla prostata e dell’IPB – Ipertrofia Prostatica Benigna, patologia di cui soffrono circa 6 milioni di italiani con un’incidenza che aumenta con l’avanzare dell’età.

Advertisements

“EchoLaser implementa le possibilità di trattamento della patologia prostatica – spiega il prof. Pierluigi Bove, responsabile dell’UO di Urologia all’Ospedale San Carlo di Nancy –. Questo sistema, grazie alla sua interfaccia, permette di pianificare nei minimi dettagli l’intervento e di avere un controllo real-time del trattamento. L’intervento percutaneo, non chirurgico, è microinvasivo, con atraumaticità per il paziente: l’approccio transperineale (attraverso il perineo, senza interessare la via urinaria) permette di mantenere le funzionalità dell’apparato urinario. Non vi è anestesia generale, bensì locale con un ritorno alla quotidianità estremamente rapido a poche ore dall’intervento”.

Il sistema è un innovativo laser interstiziale a diodi, il cui raggio produce un effetto di cavitazione all’interno dell’organo. Rappresenta un’innovazione per il trattamento dell’Iperplasia Prostatica Benigna, ma è anche particolarmente indicato per i trattamenti focali della neoplasia prostatica, ovvero quelli che necessitano di trattare solo la zona del tumore, con la possibilità di preservare parzialmente la ghiandola.

Questa procedura può quindi essere considerata una valida alternativa alla chirurgia radicale, alla radioterapia o eventualmente alla sorveglianza attiva per tutti quei pazienti che presentano un tumore della prostata non particolarmente aggressivo.

L’intervento con il sistema EchoLaser

L’intervento è microinvasivo, avviene per via percutanea e consente, tramite l’introduzione attraverso la cute del perineo di due piccoli aghi del diametro di 0,8mm, di trattare la prostata senza intaccare la via urinaria.

Il sistema è composto da un ecografo, un modulo laser multi-sorgente e l’interfaccia per la pianificazione e il monitoraggio “real-time” della procedura. Grazie alla guida ecografica e al software di pianificazione dell’intervento il medico posiziona in maniera rapida e sicura più applicatori della luce laser contemporaneamente e monitora in tempo reale l’azione del fascio di luce sull’area da trattare.

Questo fascio di luce emesso dalla fibra laser, infatti, riscalda a temperature altissime e produce un effetto denominato necrosi coagulativa, cui segue un fenomeno di cavitazione, un vero e proprio buco all’interno dell’organo. La procedura consente di eradicare la patologia permettendo al tessuto sano di autoripararsi.

I vantaggi per il paziente

I vantaggi per il paziente sono molteplici sia in caso di trattamento del tumore prostatico che in caso di ipertrofia prostatica benigna. La procedura può infatti essere eseguita con l’utilizzo di un’anestesia locale. Si possono dunque trattare anche quei pazienti che possono andare incontro a complicanze dovute ad un’anestesia generale a causa ad esempio di patologie cardiovascolari o respiratorie importanti. Un ulteriore vantaggio consiste nella brevità del trattamento che dura circa 10 minuti.

“Molti uomini giovani che dovrebbero affrontare l’intervento si rifiutano di affrontarlo per paura di perdere la funzionalità urinaria e sessuale. Tramite EchoLaser è possibile preservare la funzione erettile e la continenza nella totalità dei casi, poiché non vengono intaccate né le delicate strutture nervose necessarie per la trasmissione dello stimolo erettivo, né le fibre muscolari dello sfintere, come invece può avvenire nei casi di chirurgia radicale. Il più grande vantaggio invece riscontrato nelle procedure per l’ipertrofia benigna è la possibilità di conservare l’eiaculazione nella totalità dei casi. Ci auguriamo che questa eccellente possibilità terapeutica possa contribuire a modificare la percezione dei pazienti, soprattutto di quelli più giovani, nei confronti di un intervento spesso evitato nel timore di modificare la propria vita sessuale” commenta il prof. Bove.

Il percorso Urologico dell’Ospedale San Carlo di Nancy

Presso l’Ospedale San Carlo di Nancy è stato strutturato un percorso Urologico che inizia con uno screening precoce e con una visita specialistica che permette di individuare eventuali disturbi che riguardano la via urinaria o disturbi ostruttivo-irritativi.

“In questo contesto, EchoLaser rientra nel percorso di prevenzione che stiamo promuovendo presso l’Ospedale San Carlo di Nancy – spiega il prof. Bove –, in cui il paziente che giunge in ospedale, si sottopone in primis ad una visita specialistica ed esegue il dosaggio del PSA; in questa sede vengono valutati eventuali sintomi urinari e siamo così in grado di procedere ad una diagnosi precoce, anche attraverso l’uso dell’ecografia prostatica transrettale o della Risonanza Magnetica. Successivamente, qualora ci sia il sospetto di lesioni, viene effettuata una biopsia fusion, esame che, grazie alla sovrapposizione delle immagini della RM e dell’ecografia, permette di individuare al millimetro le aree sospette di tumore. Infine, con EchoLaser siamo in grado di eseguire il trattamento nel punto esatto in cui è presente la neoplasia”.

Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram