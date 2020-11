(ANSA) – ROMA, 09 NOV – Con 2.000 nuovi casi in più in un

solo anno, il tumore della prostata è salito dai 35 mila casi

registrati nel 2018 ai 37 mila nel 2019. Un aumento dovuto a

diversi fattori: dall’incremento della vita media a stili di

vita scorretti tra cui fumo, sedentarietà, dieta ricca di grassi

e calorie, passando per la scarsa propensione degli uomini a



