(ANSA) – ROMA, 05 DIC – Età da post-menopausa (50 e 69 anni),

storia personale o familiarità per tumore del seno o dell’ovaio,

niente figli, inizio precoce e fine tardiva del ciclo mestruale,

assunzione di terapia ormonale sostitutiva, mutazione certa per

i geni BRCA1 e 2. In presenza di questo “identikit”, meglio

tenere alta la guardia su dolori addominali subdoli che non

passano con fermenti lattici o

che assomigliano a attacchi ‘presunti’ di colite. Sintomi, diagnosi, terapie e test geneticodel tumore dell’ovaio sono al centro del quarto Quaderno dellaFondazione Aiom sul tumore dell’ovaio, la cui presentazione èprevista il 7 dicembre su Fondazione Aiom Tv.Conoscere l’identikit del tumore dell’oavio è importanteai fini della diagnosi precoce: in presenza dei segnali è beneparlarne con il medico per non arrivare tardi a scoprire questotumore silenzioso, diagnosticato nell’80% dei casi in uno stadioavanzato, che rende più difficile la cura. In questi anni sisono aperti nuovi scenari, soprattutto sul controllodell’evoluzione della malattia, grazie all’introduzione difarmaci a bersaglio molecolare (PARP-inibitori) contro i geniBRCA1 e 2 che, adottati come terapia di mantenimento dopo lachirurgia e la chemioterapia (anche di prima linea), aiutano a ‘bloccare’ il possibile sviluppo di recidive.Per Stefania Gori, presidente della Fondazione Aiom, iltumore dell’ovaio è “la settima neoplasia più frequente nellapopolazione femminile e la quarta causa di morte in donne tra 50e 69 anni, con un’incidenza di circa 5.300 nuove diagnosil’anno, fra le più alte in Europa. È subdolo, con sintomiaspecifici come dolori addominali o difficoltà digestive. Condue implicazioni: l’inadeguatezza del trattamento inziale e ilritardo diagnostico nell’80% dei casi”. Per Gori “una sempliceecografia può fare la differenza sulla prognosi e l’opportunitàdi cura. Fondamentare è l’informazione, per consentire a ognidonna maggiori chance di curabilità”.Per l’autrice del Quaderno Domenica Lo Russodell’Università Cattolica del Sacro Cuore, diffonde conoscenzasu quesya forma di tumore è importante: “una donna consapevolereagisce meglio a cure e terapie, aiutando anche il medico adefinire un programma ancora più mirato”. (ANSA).

Fonte Ansa.it

