(ANSA) – ROMA, 10 APR – Sono in crescita i tumori del

pancreas: oltre 14 mila nuove diagnosi nel 2020, un incremento

superiore al 3% dal 2016. Questo tumore è fra i più ‘difficili’

da trattare: a causa di sintomi inizialmente silenziosi spesso

si arriva tardi alla diagnosi con implicazioni importanti sulla

cura, tanto che solo 1 paziente su 5 può essere sottoposto a

chirurgia a scopo curativo. Per prevenirne l’insorgenza occorre

conoscerne i punti deboli: scorretti stili di vita, fumo, dieta

ipercalorica, alcool, sedentarietà e obesità. A informare sul

tumore del pancreas è il nuovo Quaderno di Fondazione Aiom e

Ropi (Rete Oncologica Pazienti Italia), che sarà presentato con

un webinar il 12 aprile ed è già scaricabile gratuitamente.

Nel 5-6 per cento dei casi conta anche la componente

genetica: le mutazioni dei geni Brca1 o 2, già noti per i tumori

del seno e dell’ovaio, possono infatti stimolarne l’insorgenza.

Proprio i tumori metastatici del pancreas in pazienti portatori

di mutazione Brca possono oggi essere intercettabili grazie a un

test genetico: basta un semplice esame del sangue da eseguire in

centri dedicati. Il test è indicato sia per persone ad alto

rischio e con familiarità (ed estendibile, in caso di

positività, anche ai familiari) sia a pazienti con malattia

localmente avanzata o metastatica. “Il tumore del pancreas –

spiega la presidente di Fondazione Aiom e di Ropi, Stefania Gori

– è difficile da diagnosticare precocemente a causa di sintomi

poco specifici o sottovalutati, come perdita di peso e di

appetito, colorito giallastro, dolori all’addome superiore e/o

alla schiena, debolezza nausea e vomito con un impatto negativo

sulla possibilità di cura. Oggi un test genetico permette di

evidenziare la eventuale presenza nel sangue di mutazioni Brca.

Questi pazienti possono essere eventualmente trattati, dopo una

chemioterapia di prima linea contenente platino, con nuovi

farmaci, i Parp-inibitori, in grado di controllare anche molto a

lungo la malattia e migliorare la sopravvivenza”. Tutti i

pazienti con i geni Brca ‘mutati’ hanno anche un’associazione

specifica cui fare riferimento: Abracadabra Onlus. (ANSA).



