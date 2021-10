(ANSA) – ROMA, 01 OTT – Il tumore della prostata colpisce

sempre di più i “giovani” nel nostro paese: il numero di nuovi

casi cresce del 3,4% l’anno tra gli under-50. È il dato emerso

durante il XXXI congresso nazionale della Società Italiana di

Urologia Oncologica (SIUrO), con gli occhi puntati sulla

medicina di precisione per indirizzare sempre più il singolo

paziente alle terapie più adatte al suo caso.

“Il carcinoma prostatico spesso nei pazienti più giovani è

asintomatico oppure molto aggressivo”, afferma Alberto Lapini,

Presidente Nazionale SIUrO. I giovani con familiarità devono

svolgere il test del PSA già a 40 anni. Infatti, per loro il

rischio è di 3-5 volte superiore.

“Dobbiamo riuscire a dare un inquadramento sempre più

appropriato dei nostri pazienti – afferma Giario Conti,

Segretario Nazionale SIUrO. La ricerca sta perfezionando i test

genetici e altre tecnologie diagnostiche”, sempre più importanti

via via che si renderanno disponibili farmaci molecolari mirati

come quelli già in uso con successo nella cura del carcinoma

della mammella e dell’ovaio. Inoltre, le strategie terapeutiche

devono essere decise e concordate da un team multidisciplinare,

sottolinea Renzo Colombo, Vice Presidente SIUrO. Lo scorso anno in Italia il totale dei casi di tumori

genitourinari è stato di 76.800: 36.000 nuovi casi per il cancro

alla prostata, 13.500 al rene, 2.300 al testicolo e 25.000 alla

vescica. “La pandemia ha pesantemente influenzato i livelli di

assistenza per i pazienti – sostiene Rolando Maria D’Angelillo,

Consigliere Nazionale SIUrO -. In molte strutture sanitarie

oncologiche i trattamenti chirurgici, farmacologici e

radioterapici sono stati interrotti o comunque drasticamente

ridotti. Ora la situazione risulta decisamente migliorata e i

rischi di contagio in ospedale sono quasi nulli. Tuttavia

notiamo ancora una diffidenza da parte di alcuni pazienti a

recarsi negli ambulatori per ricevere cure ed esami”. “Una

possibile soluzione è il ricorso a terapie a lungo termine,

trimestrali e semestrali, per il trattamento del carcinoma

prostatico – afferma Conti – così da limitare gli accessi agli

ospedali e al tempo stesso favorisce l’aderenza terapeutica.

Adesso possiamo tornare ai volumi di assistenza prepandemici,

sottolineano gli esperti in conclusione, l’ospedale è ritornato

un luogo sicuro. (ANSA).



Fonte Ansa.it