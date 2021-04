(ANSA) – ROMA, 27 APR – Sono oltre 37mila le italiane che

oggi convivono con una diagnosi di tumore al seno metastatico e

la rilevazione delle mutazioni genetiche responsabili della

crescita del tumore offre importanti valori per orientare il

percorso di cura, grazie anche a innovazioni scientifiche sempre

più mirate ad agire sulle specifiche caratteristiche genetiche

del tumore.Tracciare una carta d’identità del tumore al seno e

individuare le cause della sua crescita, grazie all’analisi in

laboratorio delle mutazioni genetiche, è una realtà su cui si

basano le innovazioni scientifiche e le nuove opportunità di

cura per le donne, ma che oggi riguarda solo una piccola

percentuale di pazienti. Lo rivelano i dati di una ricerca IQVIA

realizzata per Novartis, che ha coinvolto quasi 300 reparti di

anatomia patologica e laboratori di biologia molecolare su tutto

il territorio nazionale, per mettere a fuoco le tecnologie

disponibili e il loro effettivo impiego per effettuare test di

sequenziamento genico. Tra i reparti coinvolti, solo il 33% ha a

disposizione tecnologie di sequenziamento genico e tra questi

solo il 30% effettua questo tipo di test per il tumore al seno.

“Ci troviamo di fronte a una svolta – spiega Pierfranco Conte,

Ordinario di Oncologia medica all’Università di Padova – per il

trattamento del tumore al seno che richiede la definizione di

percorsi diagnostico-terapeutici che tengano sempre più conto

della diagnostica molecolare avanzata. Le conoscenze sviluppate

sulle cause genetiche alla base della crescita tumorale hanno

infatti portato a definire percorsi terapeutici differenziati in

tumori mammari con particolari alterazioni genetiche quali ad

esempio i tumori HER2+ e i tumori BRCA ½ mutati. Recentemente

sono state messe a punto nuove terapie target, mirate ad agire

su specifiche mutazioni, come la mutazione PIK3CA che riguarda

circa il 40% delle pazienti. Queste innovazioni, alla luce del

paradigma attuale di diagnosi e trattamento, richiedono la messa

a punto di nuove strategie, che mettano in primo piano il ruolo

della diagnostica molecolare e la collaborazione tra clinici e

laboratori”. (ANSA).



Fonte Ansa.it

