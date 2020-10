(ANSA) – BARI, 22 OTT – Nel 2019 sono stati 22mila i nuovi

casi di tumori diagnosticati in Puglia, il 55% ha riguardato gli

uomini. E’ quanto emerso durante il webinar sulla Rete

oncologica pugliese organizzato da Sanitanova. Ogni mese ci

sono, in media, 1800 nuovi ammalati, 59 al giorno. Per quanto

riguarda le diagnosi effettuate nella popolazione maschile, le

due province con una maggiore incidenza sono Foggia e Lecce:

nella prima si registrano 724,2 casi ogni 100mila residenti; in

Salento 722,6 ogni 100mila abitanti. Dati che sono sopra la

media italiana che si attesta a 716,5 ogni 100mila

Advertisements

residenti.Per quanto riguarda le donne, invece, la provincia con unamaggiore incidenza è quella di Taranto: 458 nuove pazienti ogni100mila abitanti, mentre la media italiana è di 482,5 ogni100mila persone.In numeri assoluti, la provincia di Bari è quella chepresenta più casi: 3.664 diagnosi nel 2019 tra gli uomini e3.018 tra le donne.La Rete oncologica pugliese è nata due anni fa, è costituitada un organismo di gestione a livello centrale e da cinquedistretti territoriali. Nel corso degli ultimi mesi sono statifatti passi importanti nella organizzazione della stessa, apartire da atti deliberati dalla Giunta regionale a luglioscorso relativi alla definizione delle reti di patologia(polmone, prostata, seno, colon-retto e utero), al regolamentodi organizzazione dei CoRo (Centri di orientamento oncologico) eai Pdta, i percorsi diagnostico-terapeutici, per i tumori delpolmone, prostata, seno, colon-retto e utero. (ANSA).

Fonte Ansa.it

Advertisements

Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram