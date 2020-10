(ANSA) – ROMA, 31 OTT – Un Fondo unico per i farmaci

Innovativi contro i tumori: lo chiede l’Associazione Italiana di

Oncologia Medica (Aiom) invece dell’attuale assetto che prevede

due fondi distinti: uno per le terapie innovative oncologiche e

uno per le altre patologie, entrambi con un terro di 500 milioni

di euro. Nel corso del suo congresso nazionale, in programma

fino al primo novembre, l’Aiom rileva infatti che nel 2020 c’è

il rischio di superare la il tetto di 500 milioni di euro per il

Fondo per i farmaci oncologici innovativi.

Quest’ultimo, rilevano gli oncologi,

Advertisements

ha permesso aipazienti italiani colpiti da tumori di avere accesso ai 33farmaci innovativi nel periodo 2015-2018 (rispetto alla mediaeuropea di 24) e in tempi più brevi. Tuttavia ora si impone lanecessità di un fondo unico per “rimediare alla probabileincapienza del Fondo per farmaci oncologici innovativi, a frontedi un plausibile avanzo nel Fondo per i farmaci innovativi nononcologici, determinato, in larga parte, dall’uscita delleterapie per il trattamento dell’epatite C”, ha osservato ilpresidente nazionale dell’Aiom, Giordano Beretta, responsabiledell’Oncologia Medica della Humanitas Gavazzeni di Bergamo. Nelprimo quadrimestre del 2020, si legge in una nota dell’Aiom, laspesa per i farmaci innovativi oncologici ha già raggiunto 262milioni e se il tetto dovesse essere suprato entro dicembre sirichiano ritardi nell’accesso alle terapie. In caso disforamento, infatti, la differenza viene ribaltata sulla spesaper farmaci acquistati direttamente dalle aziende sanitarie, contempi molto lunghi dovuti ai controlli sui vincoli di bilancio.L’Aiom calcola che” i costi diretti del cancro, in Italia,hanno superato dieci miliardi e mezzo di euro nel 2018.Includono le spese per progetti di prevenzione primaria (stilidi vita sani), screening, diagnosi, terapie, riabilitazione ecure palliative. Oltre il 40% è assorbito dai farmaci, rispettoa una media europea del 31%”. (ANSA).

Fonte Ansa.it

Advertisements

Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram