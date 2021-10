(ANSA) – ROMA, 25 OTT – La ricerca italiana apre nuove strade

nella cura dei tumori del sangue. Oggi il 70% dei pazienti

colpiti da patologie oncoematologiche è vivo a 10 anni dalla

diagnosi o può essere considerato guarito. Negli ultimi 24 mesi,

la storia di due neoplasie del sangue è cambiata radicalmente,

proprio grazie a studi condotti nel nostro Paese che guidano il

fronte più avanzato dell’immunoterapia con le CAR T e gli

anticorpi bispecifici. I progressi della ricerca nelle malattie

del sangue sono stati presentati in conferenza stampa al 48/o

Congresso Nazionale della Società Italiana di Ematologia (SIE)

in corso a Milano.

Nei linfomi aggressivi, è vivo il 40% dei pazienti trattati

con la terapia cellulare con CAR T. Prima dell’arrivo di questi

trattamenti, solo il 5% sopravviveva a 6 mesi. E, nella leucemia

linfoblastica acuta, gli anticorpi bispecifici permettono di

costruire un “ponte” tra il tumore e le cellule di difesa del

sistema immunitario, con risultati molto importanti: ottiene la

remissione il 98% dei pazienti trattati con questo approccio

innovativo, senza chemioterapia.

“I tumori del sangue più frequenti sono i linfomi, le

leucemie e il mieloma multiplo, che ogni anno in Italia fanno

registrare circa 30mila nuovi casi, di cui oltre 13mila sono

linfomi non Hodgkin – afferma Paolo Corradini, Presidente SIE -.

Il mondo dell’ematologia è cambiato profondamente nell’ultimo

biennio, oggi entriamo nell’era post covid. E la ricerca del

nostro Paese apre nuove strade”. La nuova frontiera

dell’immunoterapia è costituita anche dagli anticorpi

bispecifici, che stanno rivoluzionando la cura della leucemia

linfoblastica acuta, tumore raro dei linfociti, che causa ogni

anno quasi 800 nuove diagnosi nel nostro Paese. La terapia

genica apre poi nuovi fronti anche nella beta talassemia. Uno

studio internazionale, presentato al Congresso SIE da Franco

Locatelli, Presidente del Consiglio Superiore di Sanità, ha

evidenziato che la terapia genica è in grado di ottenere in

questi pazienti la indipendenza dal fabbisogno trasfusionale.

(ANSA).



Fonte Ansa.it