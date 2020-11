(ANSA) – MILANO, 03 NOV – Scoperta la molecola che dà il La

alle metastasi: è la proteina Atr, chiamata anche ‘proteina

diapason’ perchè è in grado di avvertire le vibrazioni generate

nelle cellule dagli stress meccanici. Per preservare la loro

integrità contribuisce a modificare la forma e la rigidità del

nucleo, ma così facendo rischia anche di favorire la

deformazione e la migrazione delle cellule tumorali. Lo dimostra

uno studio condotto dai ricercatori dell’Istituto Firc di

oncologia molecolare (Ifom) e dell’Università Statale di Milano

col sostegno della Fondazione Airc per la ricerca sul cancro.

I risultati, pubblicati sulla rivista Nature Communications,

potranno favorire lo sviluppo di nuovi farmaci capaci di agire

sulla risposta meccanica di Atr, senza interferire con la sua

attività più nota di soppressore dei tumori. Atr infatti è una

proteina da tempo nota per il suo ruolo di sensore nei processi

di riparazione del Dna: il suo compito è segnalare il danno e

attivare P53, il ‘guardiano del genoma’ che previene le

mutazioni contrastando l’insorgenza dei tumori.

“Concettualmente è paradossale che il gene Atr sia un

oncosoppressore e al tempo stesso un promotore di metastasi

esattamente per la stessa capacità che ha di influenzare la

forma e la rigidità del nucleo cellulare, ma questo dimostra che

il cancro è una patologia meccanica oltre che genetica, in

quanto le forze meccaniche possono interferire con la stabilità

del genoma”, commenta Marco Foiani, responsabile dell’unità ‘Integrità del Genoma’ dell’Ifom e professore ordinario

all’Università di Milano. (ANSA).



