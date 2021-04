(ANSA) – ROMA, 23 APR – È stato approvato dall’Fda, la Food

and Drug Administration, il primo dispositivo di intelligenza

artificiale, in grado di rilevare lesioni sospette durante la

colonscopia, dietro il quale vi è uno studio italiano. GI

Genius, questo il nome del dispositivo, è una nuova piattaforma

di ausilio per l’endoscopia potenziata dall’Intelligenza

Artificiale. E’ presente in Italia in alcuni centri.

L’approvazione è stata raggiunta grazie alla ricerca italiana

coordinata da Humanitas nell’ambito dell’endoscopia del tumore

al colon-retto, la terza forma più comune di neoplasia al mondo,

con 1,8 milioni di nuovi casi nel 2018, e che solo in Italia nel

2020 ha registrato oltre 43.700 nuovi casi. Lo studio ha

dimostrato l’impatto dell’AI nell’aumentare il tasso di

rilevamento dell’adenoma nei pazienti, rendendo possibile la

diagnosi precoce di tumori del colon retto. I dati evidenziano

un aumento del 13% della precisione diagnostica. L’agenzia

americana ha valutato la sicurezza e l’efficacia di GI Genius

sulla base dello studio italiano, multicentrico, condotto su 700

pazienti sottoposti a colonscopia per lo screening o alla

sorveglianza del cancro colonrettale. I partecipanti hanno

effettuato colonscopia standard con il dispositivo AI o

solamente colonscopia standard. “L’utilizzo dell’intelligenza

artificiale applicata alla colonscopia tradizionale – evidenzia

Alessandro Repici Direttore del Dipartimento di

Gastroenterologia ed Endoscopia digestiva di Humanitas e

coordinatore dello studio – è stato in grado di identificare

adenomi o carcinomi confermati dagli esami di laboratorio con

una precisione diagnostica aumentata del 13%”. La disponibilità

di un device in grado di migliorare l’accuratezza diagnostica è

ancora più importante durante un momento di emergenza sanitaria

come quello legato alla pandemia, nel quale la sospensione delle

procedure non urgenti ha reso difficile soddisfare le numerose

richieste di screening. (ANSA).



