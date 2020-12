(ANSA) – ROMA, 12 DIC – Da un tumore del seno individuato

in fase iniziale si può guarire: la sopravvivenza a 5 anni dalla

diagnosi è superiore all’87%. Questo significa che gli

screening, con una mammografia ogni 2 anni (estesi a tutte le

donne tra i 50 e i 69 anni), l’autopalpazione fin da ragazze e

uno stile di vita sano sono davvero fondamentali. Una dieta a

basso contenuto

calorico, povera di grassi, zuccheri, carnirosse, e più ricca di fibre e vegetali “attivata” dal regolareesercizio fisico, di tipo aerobico, già da soli contribuiscono aridurre di circa il 40% il rischio di sviluppare un tumore delseno. Migliorano anche le opportunità offerte dalle cure semprepiù personalizzate: dalla chirurgia, con o senza successivaradioterapia, alle terapie adiuvanti (chemioterapia,ormonoterapia, terapie biologiche) che hanno l’obiettivo diprevenire il possibile rischio di ripresa di malattia. L’informazione sulla prevenzione e la cura sono al centro anchedel quinto Quaderno di Fondazione Aiom, dedicato al carcinomamammario in fase iniziale (cui seguirà la prossima settimanaquello sul tumore del seno metastatico) che sarà presentatolunedì 14 dicembre alle ore 18 su Fondazione Aiom Tv (in homepage su www.fondazioneaiom.it) e sarà scaricabile gratuitamente.Ne parleranno l’autrice del volume, Jennifer Foglietta(dell’Oncologia Medica e Traslazionale dell’Ospedale Santa Mariadi Terni) e Rosanna D’Antona, presidente dell’associazioneEuropa Donna Italia. “Il quinto Quaderno è dedicato altumore del seno iniziale, la più diffusa neoplasia femminile con54 mila nuovi casi nel 2020, che scoperti in fase molto precocepossono avere una storia di cura ed evoluzione sensibilmentemigliore”, spiega Stefania Gori, presidente di Fondazione Aiom edirettore del dipartimento oncologico Irccs Sacro Cuore DonCalabria di Negrar. (ANSA).

Fonte Ansa.it

