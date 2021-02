(ANSA) – ROMA, 01 FEB – Mettere a dieta le cellule tumorali,

dando loro l’illusione di mangiare uno cibi di cui sono più

ghiotti, cioè il colesterolo, può essere una nuova arma di lotta

al cancro se questo ‘inganno’ realizzato dalla medicina può

innescare la loro distruzione. Ciò che appare al cancro come una

particella carica di colesterolo può essere infatti, in realtà,

una nanoparticella sintetica che

Advertisements

si lega alle cellule tumorali eche le fa morire di fame.Questo è l’obiettivo di una nuova terapia sviluppata dairicercatori della Northwestern Medicine i cui risultati sonostati pubblicati sul Journal of Biological Chemistry.Sebbene la ricerca abbia esaminato le sole cellule deilinfomi, gli scienziati affermano che questo nuovo farmacosperimentale potrebbe essere efficace anche in altri tumori chehanno un simile ‘appetito’ per il colesterolo, come il cancro aireni e quello alle ovaie. Questa nuova terapia, secondo glistudiosi, potrebbe funzionare perché è stato dimostrato che ilmetabolismo del colesterolo è molto diverso nelle celluletumorali target rispetto a quello che invece potrebbe fare nellecellule normali. Ciò consentirebbe al farmaco sperimentale diattaccare e uccidere selettivamente le cellule tumoralivulnerabili lasciando illese le cellule normali.“La nostra terapia prende di mira le cellule tumorali chedipendono dall’assorbimento del colesterolo e perturbanol’equilibrio generale del colesterolo nella cellula”, dice ShadThaxton, docente associato di urologia alla Northwestern tra icoordinatori dello studio. (ANSA).

Fonte Ansa.it

Advertisements

Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram