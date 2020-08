(ANSA) – BERLINO, 19 AGO – Il consiglio dei ministri

tedesco ha dato il via libera all’uso facoltativo in Germania

del nutri-score in etichetta, ovvero la cosiddetta etichettatura

a semaforo ma l’obiettivo resta quello di trovare

un’etichettatura comune valida in tutta la Ue. Lo ha detto la

vice-capogruppo per la Cdu/Csu Gitta Conneman, secondo quanto

riporta Dpa. L’intento è ridurre “la giungla” di informazioni in

etichetta e semplificarle, ha spiegato la deputata. Sugli

alimenti “le informazioni non sono sempre comprensibili per

tutti al primo sguardo”, ha detto Connemann e “il Nutri-score

può essere un aiuto”. Il risultato finale deve essere di

arrivare ad un sistema unificato in Europa, sostiene la

deputata, “perché i diversi sistemi nazionali come il sistema a

batteria, il Nutri-score o il Keyhole confondono. Noi sosteniamo

perciò la ministra federale Kloeckner che ha messo

l’etichettatura al livello europeo all’ordine del giorno del

semestre di presidenza tedesca della Ue”.

La ministra italiana delle politiche agricole, alimentari e

forestali Teresa Bellanova si era espressa in passato contro il

nutri-score: “Noi siamo contro il ‘nutriscore’ perche’ e’ vero

che e’ piu’ semplice ma noi puntiamo ad avere consumatori

informati e non sempre questo si coniuga con la semplicità”,

aveva detto a Berlino. (ANSA).



