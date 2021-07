(ANSA) – ROMA, 19 LUG – In Italia sei malati reumatologici su

dieci sono soddisfatti di come viene gestita la malattia, ma

poco meno di uno su due (il 48%) non apprezza come viene

trattato il dolore, uno dei sintomi più frequenti e temuti di

queste patologie autoimmuni. Di rilievo è l’impatto psicologico:

il 94% dei pazienti crede che sia molto impattante. È quanto

emerge da un recente sondaggio online promosso dall’Anmar Onlus

(Associazione nazionale malati reumatici) in collaborazione con

i medici specialisti dell’Osservatorio Capire. Poco meno di un

paziente su quattro (il 23%) ha ottenuto una diagnosi corretta

della patologia dopo 4 o più anni dall’inizio dell’insorgenza.

“Dolore e impatto psicologico sono due aspetti fondamentali

legati alle malattie reumatologiche ma risultano ancora

sottovalutati – afferma Silvia Tonolo, presidente di Anmar Onlus

– Non va dimenticato che molte patologie interessano uomini e

donne in età lavorativa che non sempre riescono a proseguire con

le loro mansioni proprio a causa delle condizioni di salute.

Spesso non si riesce a gestire a livello ambulatoriale il dolore

e il paziente viene lasciato solo e si può arrivare ad una

pericolosa ‘autogestione'”.

Per Francesco Ciccia, ordinario di Reumatologia dell’Università

degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli, “il forte dolore è

uno dei principali bisogni insoddisfatti dei pazienti

reumatologici”. Ciccia sottolinea come “strettamente collegato a

questa sintomatologia” ci sia “anche il tema delle diagnosi

tardive”. “Un tempo troppo lungo per individuare la malattia

incide negativamente anche sulla qualità di vita – aggiunge – Si

calcola che ben otto pazienti su dieci colpiti da artrite

reumatoide anche se trattati con farmaci biologici sviluppano

comunque dolore”. (ANSA).



Fonte Ansa.it