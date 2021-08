(ANSA) – ROMA, 03 AGO – Premiare le iniziative in ambito

sanitario degli enti senza scopo di lucro e che migliorano il

percorso terapeutico dei pazienti. E’ questo l’obiettivo che

l’azienda farmaceutica Teva si è posto lanciando il programma “Humanizing Health Awards 2021”. A decidere i percorsi da valorizzare saranno gli stessi

dipendenti Teva in Italia. Sono invitati a candidarsi gli enti

pubblici o privati senza scopo di lucro con tutti quei progetti

di solidarietà in grado di umanizzare la salute e che sono

rivolti a pazienti o ai loro caregiver. Saranno premiati 4 progetti realizzati in ospedali o centri

sanitari italiani che si distingueranno per la creatività, il

lavoro di squadra, la sensibilità, l’innovazione. Il bando è

aperto fino al prossimo 15 settembre. Per informazioni è

possibile visitare il sito

https://www.tevaitalia.it/pazienti/humanizing-health-awards-2021

/.

“Da sempre la nostra mission è quella di aiutare le persone a

sentirsi meglio, non solo producendo farmaci di qualità

accessibili per tutti, ma anche sostenendo le iniziative che

aiutano i pazienti nei loro percorsi di cura” ha dichiarato

l’amministratore delegato di Teva Italia, Hubert Puech

d’Alissac. (ANSA).



Fonte Ansa.it