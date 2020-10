(ANSA) – ROMA, 22 OTT – Seguire una dieta con cibi e

bevande ricchi di flavanoli, che si trovano nel tè, nelle mele,

nei frutti di bosco, nel cacao, potrebbero portare a un

abbassamento della pressione sanguigna. A dirlo è uno studio

realizzato dall’Università di Reading pubblicato sulla rivista

Scientific Reports. Nella ricerca sono state analizzate

25.000 persone che vivono a Norfolk, nel Regno Unito ed è stata

confrontata la loro alimentazione con la pressione del sangue.

La differenza di pressione sanguigna tra quelli con il 10% più

basso di assunzione di flavanolo e quelli con

il 10% più alto diassunzione era compresa tra 2 e 4 mmHg. Ciò, secondo iricercatori, è paragonabile a quei cambiamenti significatividella pressione sanguigna che vengono notati in coloro cheseguono una dieta mediterranea o la dieta Dash, per fermarel’ipertensione. In particolare, l’effetto è stato piùpronunciato nei partecipanti che soffrivano di ipertensione. “Ciò che questo studio ci offre è una scoperta oggettivasull’associazione tra i flavanoli, presenti nel tè e in alcunifrutti, e la pressione sanguigna – dice Gunter Kuhnle, unnutrizionista dell’Università di Reading che ha guidato lostudio – Questa ricerca conferma i risultati di precedenti studilegati all’intervento dietetico” per ridurre la pressione “emostra che gli stessi risultati possono essere ottenuti con undieta abituale ricca di flavanoli”.(ANSA).

