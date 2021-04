(ANSA) – ROMA, 29 APR – Individuata la proteina che determina

la vulnerabilità del cervello con perdita di neuroni e

invecchiamento, diversa tra uomo e donna. Chiamata ‘VGLUT’,

risulta più abbondante nei neuroni di dopamina di moscerini

della frutta, roditori ed esseri umani di sesso femminile

rispetto che maschile. Lo rileva una ricerca della University of

Pittsburgh Schools of the Health Sciences – legata all’Italia

attraverso UPMC, gruppo sanitario affiliato all’ateneo Usa, in

un articolo su Aging Cell. I ricercatori hanno potuto collegare

questa scoperta alla maggiore resilienza delle donne alla

perdita di neuroni legati all’invecchiamento e all’insorgere di

problemi motori.

Utilizzando una combinazione di tecniche biochimiche e

genetiche, i ricercatori hanno potuto dimostrare che riducendo

geneticamente i livelli di ‘VGLUT’ nelle mosche femmine, si

diminuisce anche la loro resistenza alla neuro-degenerazione

associata all’invecchiamento. I disturbi neurodegenerativi come

il Parkinson hanno maggiori probabilità di svilupparsi con

l’età. Il Parkinson colpisce prevalentemente gli uomini. Ma

mentre le differenze biologiche di genere, che derivano da una

combinazione di influenze ormonali, genetiche e ambientali,

sembrano spiegare perché le donne sono protette nelle prime

fasi, il regolatore di queste protezioni era, fino ad ora,

sconosciuto. “Abbiamo scoperto i livelli di VGLUT sono più alti

negli organismi femminili che in quelli maschili, che aumentano

con l’avanzare dell’età, e che è proprio questa proteina a ‘proteggere’ dall’insorgere di disturbi neurodegenerativi –

spiega Silas Buck, uno degli autori della ricerca – questo ci

suggerisce che la proteina può avere un ruolo nel regolare le

differenze di sesso nella vulnerabilità alla neuro-degenerazione

nel Parkinson, e in altri disturbi neurologici la cui

l’incidenza risulta minore nelle donne”. Si prevede che il

numero di persone colpite dalla malattia raggiunga i 20 milioni

entro il 2040, per questo gli studiosi sperano di sondare

ulteriormente il ruolo di VGLUT nella neuro-protezione negli

esseri umani. (ANSA).



Fonte Ansa.it

