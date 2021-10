La pandemia da COVID-19, così come l’antimicrobico resistenza hanno evidenziato la stretta relazione tra salute umana, salute animale e ambiente e l’impatto negativo sulla società nel suo complesso se l’equilibro di queste tre componenti non viene adeguatamente gestito.

Nel corso di un evento realizzato da The European House – Ambrosetti con il contributo di Pfizer e di bioMérieux, dal titolo “Planetary e Amr. Verso una nuove strategia per affrontare le sfide di salute globale” in diretta streaming martedi’ 19 alle ore 9.30, si discuterà del nuovo approccio della Planetary Health, considerando quindi le interazioni tra ecosistema umano, animale e ambientale per fornire un approccio nuovo che rafforza il concetto di One Health e che rappresenta l’unica via percorribile per contrastare efficacemente l’AMR (l’antimicrobico resistenza) e possibili future pandemie.

Tra i relatori sono previsti Silvio Brusaferro – Presidente, Istituto Superiore di Sanità Raffaella Cesaroni – Giornalista, SKY TG 24 Stathis Chorianopoulos – Vice Presidente Adriatic Cluster, bioMérieux Raffaele Donini – Coordinatore della Commissione Salute, Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome; Assessore alle Politiche per la Salute, Regione Emilia Romagna Paivi Kerkola – CEO, Pfizer Italia Beatrice Lorenzin – Componente della Commissione Bilancio, Tesoro e Programmazione, Camera dei Deputati Andrea Mandelli – Presidente, FOFI; Vice Presidente, Camera dei Deputati Annalisa Mandorino – Segretario Generale, Cittadinanzattiva Valentina Marino – Chief Medical Officer, Pfizer Italia Giorgio Palù – Virologo; Past President, European Society for Virology; Presidente, AIFA Gianni Rezza – Direttore Generale della Prevenzione, Ministero della Salute Roberto Speranza – Ministro della Salute Giovanni Tria – Special Advisor per la produzione nazionale di vaccini e i rapporti con l’Unione Europea, Ministero dello Sviluppo Economico Paolo Vineis – Chair in Environmental Epidemiology, School of Public Health, Imperial College of London; Vice Presidente, Consiglio Superiore di Sanità.



Fonte Ansa.it