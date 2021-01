(ANSA) – ROMA, 21 GEN – E’ grazie all’intelligenza

artificiale e a un’app che in Africa ci si può proteggere dalla

rabbia. Infatti, tutto ruota attorno a un’applicazione

sviluppata a Blantyre, una città del Malawi, che aiuta a

dimezzare il tempo per completare i programmi di vaccinazione

degli animali. Questa app consente di individuare rapidamente

le aree che hanno avuto bassi tassi di inoculazione, consentendo

loro di

Advertisements

agire più rapidamente e con meno personale. La rabbia,spiegano gli studiosi dell’Università di Edimburgo in un lavoropubblicato sulla rivista scientifica Pnas, è una malattiapotenzialmente fatale trasmessa all’uomo principalmenteattraverso i morsi di cane. È responsabile, ogni anno, di circa60.000 decessi in tutto il mondo, il 40% dei quali sono bambini.Secondo le previsioni degli studiosi, più di un milione dipersone in tutto il mondo moriranno di rabbia tra il 2020 e il2035 se i tassi di vaccinazione dei cani, associati altrattamento immediatamente dopo un morso, non aumenteranno. L’app, che è stata sviluppata dall’ateneo scozzese insiemeall’ente benefico Mission Rabie e al World Veterinary Service,consente al team di registrare i dati sulle vaccinazioni eaccedere alle posizioni Gps. Grazie a questo lavoro hanno presodi mira il 70% della popolazione di cani della città (circa35.000 animali) e li hanno vaccinati in 11 giorni, rispetto ai20 stimati con l’approccio precedente. (ANSA).

Fonte Ansa.it

Advertisements

Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram