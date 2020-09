(ANSA) – WASHINGTON, 09 SET – Due comizi di Donald Trump

previsti nel fine settimana in Nevada sono stati cancellati.

Lo ha resi noto il co-presidente della campagna del tycoon nello

Stato.

Secondo il Las Vegas Review-Journal la decisione è stata

presa in virtù delle restrizioni vigenti imposte dal governatore

dem Steve Sisolak contro la pandemia, tra cui l’obbligo di

mascherina e la limitazione degli assembramenti a non più di 50

persone. I raduni erano previsti sabato a Reno e domenica a Las

Vegas. (ANSA).



