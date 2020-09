(ANSA) – WASHINGTON, 09 SET – “Prometto che se sarò eletto,

dirò sempre la verità. Ascolterò gli esperti e farò tutto il

possibile per contenere questo virus. Metterò sempre al primo

posto la salute e la sicurezza, indipendentemente dal costo

politico”: lo twitta il candidato democratico alle presidenziali

Usa Joe Biden, riferendosi alle rivelazioni del nuovo libro del

leggendario giornalista del Watergate Bob Woodward, dove il

tycoon ammette che conosceva in anticopo la pericolosità del

nuovo coronavirus e di aver minimizzato per «non creare panico».

(ANSA).



